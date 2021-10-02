«Запад не может успокоиться»: сотрудничество Мали и российской ЧВК вызвало панику Британии и Франции

Малийские власти пригласили для борьбы с терроризмом российскую «ЧВК Вагнера». После провала французской операции «Бархан» малийцы искали новый партнеров, видя успехи россиян в ЦАР, они решили начать сотрудничество с Россией.

Однако, Запад не может успокоиться, когда теряет свои геополитические позиции и видит успехи РФ по борьбе с терроризмом. Заместитель главы МИД Великобритании Вики Форд выступила с осуждением правительства Мали. Конечно в стороне не остался и Париж чьи «колониальные амбиции» пошатнулись.

Депутат Госдумы РФ Елена Панина резко раскритиковала такой подход:

Очевидно, что власти Мали ищут партнёра, который может решать проблемы. Группа «Вагнера» именно такая организация. Британия всегда выступает против присутствия РФ в других регионах планеты, а Франция оказалась неспособной решить проблему Мали с террористами, поэтому выражает досаду, что её место займёт русская ЧВК. Запад теряет геополитические позиции, поэтому недоволен, – подчеркнула Панина.