 

«Запад не может успокоиться»: сотрудничество Мали и российской ЧВК вызвало панику Британии и Франции

02.10.2021, 14:58, Новости дня
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Малийские власти пригласили для борьбы с терроризмом российскую «ЧВК Вагнера». После провала французской операции «Бархан» малийцы искали новый партнеров, видя успехи россиян в ЦАР, они решили начать сотрудничество с Россией.

Однако, Запад не может успокоиться, когда теряет свои геополитические позиции и видит успехи РФ по борьбе с терроризмом. Заместитель главы МИД Великобритании Вики Форд выступила с осуждением правительства Мали. Конечно в стороне не остался и Париж чьи «колониальные амбиции» пошатнулись.

Депутат Госдумы РФ Елена Панина резко раскритиковала такой подход:

Очевидно, что власти Мали ищут партнёра, который может решать проблемы. Группа «Вагнера» именно такая организация. Британия всегда выступает против присутствия РФ в других регионах планеты, а Франция оказалась неспособной решить проблему Мали с террористами, поэтому выражает досаду, что её место займёт русская ЧВК. Запад теряет геополитические позиции, поэтому недоволен, – подчеркнула Панина.



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