 

Компания Huawei запускает дата-центр с миллионом серверов

02.10.2021, 14:58, Новости дня
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Несколько дней назад китайский высокотехнологический гигант Huawei объявил о начале работы нового дата-центра. Он расположен в провинции Гуйчжоу и содержит ровно один миллион серверов.

По словам представителей компании, дата-центр предназначен для того, чтобы обеспечить специалистов, работающих непосредственно на Huawei. По имеющимся данным, одновременно ресурсами дата-центра могут пользоваться 600 или 800 ИТ-специалистов, каждому из которых, разумеется, понадобится большой вычислительный ресурс. Кроме того, объект собираются использовать для обучения молодых специалистов.

Дата-центр разместился на площади 480 тысяч квадратных метров. Для этого пришлось построить 51 здание, говорят представители Huawei.



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