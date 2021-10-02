Компания Huawei запускает дата-центр с миллионом серверов

Несколько дней назад китайский высокотехнологический гигант Huawei объявил о начале работы нового дата-центра. Он расположен в провинции Гуйчжоу и содержит ровно один миллион серверов.

По словам представителей компании, дата-центр предназначен для того, чтобы обеспечить специалистов, работающих непосредственно на Huawei. По имеющимся данным, одновременно ресурсами дата-центра могут пользоваться 600 или 800 ИТ-специалистов, каждому из которых, разумеется, понадобится большой вычислительный ресурс. Кроме того, объект собираются использовать для обучения молодых специалистов.

Дата-центр разместился на площади 480 тысяч квадратных метров. Для этого пришлось построить 51 здание, говорят представители Huawei.