Мнение: Несбывшиеся прогнозы коммунистов, отмирание денег и как работала колхозная экономика

1. Один из критериев научности теории, её ценности и применимости – точные прогнозы и предсказания, которые можно или нельзя делать на её основе. В случае так называемого «научного коммунизма», который ныне пытаются вывезти со свалки истории левые публицисты, никакой научностью даже и не пахнет. Историк Сергей Цветков приводит пару известных коммунистических прогнозов:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1769339.html

«Тому поколению, представителям которого теперь около 50 лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. До тех пор это поколение перемрёт. А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество…» (В.И.Ленин «Задачи союзов молодёжи», 1920). <…>

Можно ли с высоты нынешнего дня всерьез рассуждать об эффективности коммунистического учения, если его творцы делали вот такие фантастические прогнозы?

«Может ли… революция произойти в одной какой-нибудь стране? Ответ: Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так уравняла общественное развитие во всех цивилизованных странах, что всюду буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества и борьба между ними — главной борьбой нашего времени. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдёт одновременно во всех цивилизованных странах, т. е., по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии. В каждой из этих стран она будет развиваться быстрее или медленнее, в зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил. Поэтому она осуществится медленнее и труднее всего в Германии, быстрее и легче всего в Англии. Она окажет также значительное влияние на остальные страны мира и совершенно изменит и чрезвычайно ускорит их прежний ход развития. Она есть всемирная революция и будет поэтому иметь всемирную арену». (Энгельс Ф. Принципы коммунизма. 1847)

Ага, легче всего она произошла именно в Англии, мы все это знаем. Ошибка в базисном тезисе изначально придавала всей теории характер утопии.

Поэтому совет: вместо марксистских книжек читайте лучше Стругацких и Лема, там прогнозы поточнее будут)).

2. Некоторые коммунисты до сих пор верят в марксистское предсказание о том, что «деньги отомрут», и даже находят этому подтверждения в текущей реальности (несмотря на то, что денег у нас становится всё больше и больше). Вот, например, что пишет читатель левых взглядов:

https://olegmakarenko.ru/2229772.html?thread=820987148#t820987148

Всё правильно.

– Деньги из драгметаллов

– Введение бумажных гарантийных расписок

– Отказ от денег из драгметаллов

– Отказ от золотого стандарта

– Введение безналичных денег

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– Отказ от металлических денег

– Отказ от наличных денег и переход к безналу

– Отказ от денег вообще и переход к коммунизму

Прогресс он такой. Его не остановить.

В действительности, разумеется, речь идёт просто об эволюции финансовых технологий и постепенном переходе ко всё более продвинутым и удобным денежным формам. Последний же пункт никоим образом не следует из предыдущих.

Проблема в том, что никто из коммунистов-марксистов не может внятно объяснить, как будет происходить распределение общественных благ в обществе без денег.

На практике в СССР и других соцстранах отказаться от использования денег не удалось, а попытки движения в этом направлении в итоге лишь привели к появлению кастовой системы, весьма похожей на древенеегипетскую: вот есть вождь-фараон с роскошными резиденциями и прижизненными памятниками, вот элита – высшие чиновники, военачальники и жрецы культа фараона, получающие усиленный паёк и комфортные служебные квартиры, а вот простой народ, который строит пирамиды и страдает от плохого питания и товарного дефицита. Каждый получает блага в зависимости от своего положения в социальной иерархии, при этом количество мест на высших уровнях жёстко ограничено, социальные лифты практически не работают (застой), за исключением периодов войн, раскулачивания и репрессий, когда значительную часть элиты физически истребляют.

Неудивительно, что столь отсталая общественная модель в итоге проиграла конкуренцию модели капиталистической, в которой каждый может легально заработать денег множеством способов и поднять тем самым своё благосостояние и общественный статус – то есть, лифты вверх работают прекрасно, равно как лифты вниз (когда человек разоряется или теряет деловую репутацию – причём, что важно, понижение статуса происходит цивилизованно, без архаики в виде репрессий и смертоубийства).

Впрочем, среди коммунистов иногда встречаются не только ортодоксы-деньгоненавистники, не предлагающие ничего взамен, но и фанаты новых технологий, которые считают, что на смену деньгам придёт нечто вроде китайской системы социального кредита: вместо редкого и трудного движения по лестнице кастовой иерархии, люди будут набирать очки за свои достижения и общественно-полезное поведение, а также терять очки за преступления и вредное поведение; итоговый баланс очков будет определять статус человека и причитающийся ему объём пайка. Предполагается, что гибкость и изменчивость рейтинга не позволит обществу забронзоветь.

На первый взгляд, это выглядит как отличное решение: пускай коммунисты будущего набирают очки за полезную работу и соблюдение законов, а потом тратят их на свои нужды – и, соответственно, теряют очки за бесполезную работу и нарушение законов. Но погодите… а чем же это принципиально отличается от денег? Точнее, от всей нынешней финансовой системы, с её доходами, расходами, премиями, штрафами, прибылью и убытками?

3. Документы эпохи, 1981 год. Статья в газете «Правда»: председатель колхоза жалуется, что ему не разрешают выбирать, что и когда сеять — из министерства спускают детальные планы, вплоть до конкретного гектара. В результате урожайность вдвое ниже, чем она могла бы быть, при этом 58 агрономов, трудоустроенных в колхозе, не делают… ничего. Рекомендую прочесть подборку по ссылке целиком — даёт хорошее понимание принципов работы социалистической экономики. Возможно, протрезвит некоторых сторонников КПРФ. Вот пара цитат оттуда:

https://takoe-nebo.livejournal.com/900980.html

19 марта 1981, «Правда»

Из статьи А. Платошкина: «Некоторые местные партийные, советские органы в отношении к руководителям проявляют мелочную опеку, приказной тон. За год в иные хозяйства поступают сотни телефонограмм с указаниями, когда и как пахать, сеять, косить, с вызовами на совещания, заседания, где зачастую обязательно присутствие «первого лица». Руководитель начинает строить свою работу по принципу: скажут – сделаю, не поступит указаний – ничего сам не предприму…

Вот механизатор спрашивает председателя, зачем распахали берега речушек. В пойме ничего не растёт, а скот пасти негде. И руководитель, пишет А. Савенков (Тамбовская область), ответил: «Район требует увеличения размеров пашни…» Самый тяжёлый труд – бесцельный.

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9 июня 1981, «Правда»

Статья В. Черепанова «Почему ушел директор. По следам письма» – реакция на письмо в редакцию бывшего директора Частинского сырозавода. После прихода молодого директора «завод, ранее приносивший убытки, впервые сработал прибыльно, а спустя некоторое время занял первое место в областном смотре-конкурсе по рационализации. Ещё через год коллективу вручается переходящее Красное знамя за победу в районном соревновании. И вдруг – экстренный вызов на заседание бюро райкома и решение: «Считать невозможным дальнейшее использование Белова В.И. в качестве директора предприятия…» Что же произошло? Припомнилась вскользь брошенная одним из руководителей объединения фраза: «К сожалению, не умел находить общий язык с местными органами…» А первый секретарь райкома «твердо убежден, что «зарвавшемуся» руководителю преподан «хороший урок»: «Знаете, сколько с ним возились? Ничего не помогало. Игнорировал указания райкома и райисполкома».

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16 сентября 1981, «Литературная газета»

Запись беседы с новым министром плодоовощного хозяйства СССР Н.Козловым. За время зимнего хранения погибает 25 процентов урожая картофеля, 20 процентов урожая зерновых и сахарной свёклы, 18 процентов урожая фруктов.