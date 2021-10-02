Мнение: Участники соревнований

После захода Шойгу про пять новых городов-миллионников в тундре, тайге и на болотах к соревнованию начинают подтягиваться и другие участники этого забега. Озвучена идея агломерирования Владивостока с Артемом и создание на его базе мегаполиса в миллион жителей. Кемеровский губернатор Цивилев на встрече с Путиным просил содействия в создании сразу двух миллионников на подведомственной ему делянке — Кемерово и Новокузнецк.

Строить кемеровские мегаполисы будут стандартным варварским способом — сносить частный сектор и вкручивать на освободившиеся площадки многоэтажные человейники методом уплотненной застройки. По сути, и Кемерово, и Новокузнецк по задумке местных властей будут собирать путем уничтожения пригородов и принудительного стягивания выброшенных из своих домов населения в уплотненные квадратные метры. У людей, понятно, никто согласия на это спрашивать не собирается. Их интересы здесь — дело десятое.

Столь массовый интерес среди российских нуворишей к строительству мегаполисов — не случайность. Тем более, синхронизированный по времени. Как говорил Винни-Пух: «Это жжж неспроста».

Глобальный проект агломерирования пространства и создание на базе крупнейших агломерированных территорий единого мирового рынка — это, конечно, один из возможных вариантов будущего постиндустриального киберпанка. Сеть концлагерей с полностью задавленным и бесправным населением под контролем глобальных корпораций — и огромные пустоши между ними, обезлюдевшие пространства с минимальным набором для выживания. Картинка так себе, но вполне реальная, и она худо-бедно, но воплощается. Никто не знает, выстрелит ли этот проект, но застолбить свою маленькую деляночку в нем очень хочется. А вдруг?

Поэтому российское ворье, пусть и в задних рядах, но спешит пристроиться в общий тренд. Да, для этого придется разрушить весь прежний уклад жизни людей, уничтожить труд поколений, перепахать миллионы жизней и судеб, но кого вообще интересуют эти людишки, их жалкие и никчемные интересы, когда на кону — благополучие «элиты»?

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