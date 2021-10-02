 

Полиции Балтимора запретили раскрывать информацию о преступлениях, если она способствует расовым стереотипам

02.10.2021, 14:31, Разное
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Мэр города Балтимора Джина Хьюггерт объявила, что запретила полиции раскрывать информацию о преступлениях, которые так или иначе могут способствовать появлению, усилению или распространению расовых стереотипов. Их также нельзя включать в статистику или иным образом учитывать в работе.

“Текущая работа пресс-службы полиции выглядит, как акт внутреннего терроризма, это разжигание расовых предрассудков. Я уже запрещала публиковать фото преступников, но полицейские начали делать акцент на именах: в сводках одни Джо Джонсоны и Альфонсо Родригезы, и мы все понимаем, к чему вы клоните”, – сказала на она сессии городского совета.

“Из меньшинств делают монстров, хотя единственный реальный монстр – белый мужчина. Я не хочу слышать о том, как наши темнокожие братья опять кого-то убили, ограбили или изнасиловали, и никто не хочет. Я сказала шефу полиции: вам дали полномочия не для того, чтобы распространять расизм, а чтобы защищать граждан – этим вы и будете и заниматься”, – резюмировала мэр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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