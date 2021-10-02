 

Hill – в США за последние 40 лет половина смертей от рук полиции не попала в статистику

02.10.2021, 14:28, Новости дня
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За последние 40 лет в США более чем половина смертей американцев, погибших от рук полиции, не попала в официальную статистку, пишет The Hill со ссылкой на исследование журнала The Lancet. Как отмечают авторы доклада, темнокожих американцев полиция по-прежнему убивает гораздо чаще, что говорит о систематическом расизме в рядах правоохранительных органов.


Reuters

За последние четыре десятилетия более чем половина смертей американцев от рук полицейских так и не попала в официальную статистику, пишет The Hill со ссылкой на новое исследование журнала The Lancet, авторы которого сопоставили федеральные данные о смертности с несколькими независимыми базами данных.

Исследователи, которые изучали полицейское насилие со смертельным исходом по всей территории США с 1980 по 2019 год, отслеживали смерти на основе информации таких неправительственных организаций, как Fatal Encounters, Mapping Police Violence and The Counted.

Опираясь на эту информацию, исследователи отметили, что Национальная система учёта актов гражданского состояния Центров по контролю и профилактике заболеваний, которая фиксирует смертность и рождаемость в США, не отчиталась примерно о 55% «всех смертей, связанных с насилием со стороны полиции».

В ходе исследования выяснилось, что с 1980 по 2019 год в результате полицейского насилия погибло примерно 30 800 человек, что на 17 100 больше, чем указано в Национальной системе учёта актов гражданского состояния.

В докладе также отмечается, что за последние 40 лет не учитывались приблизительно 59% смертей темнокожих американцев, погибших в результате насилия со стороны полиции.

Кроме того, по данным исследования, темнокожие американцы примерно в 3,5 раза чаще гибнут от рук полицейских, чем белые. При этом латиноамериканцы умирают в результате полицейского насилия в 1,8 раза чаще, чем белые граждане США.

Одна из авторов доклада Ева Ул отметила, что результаты этого исследования лишь подтвердили обоснованность жалоб на системный расизм, пронизывающий правоохранительные органы и полицию.

По её словам, «даже невооружённые темнокожие американцы непропорционально часто сталкиваются с полицией, причём даже когда речь заходит о преступлениях, которые темнокожие и белые совершают одинаково часто».

Данное исследование вышло на фоне призывов реформировать полицию и систему американского правосудия. Подобная инициатива стала особенно актуальной после волны гражданских беспорядков, вызванных убийством Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса.



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