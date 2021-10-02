 

Мнение: Саакашвили 9 лет делает русское дело

02.10.2021, 14:24, Разное
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Грузинская клоунада неимоверно доставляет.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает делать «русское дело». Его слова приводит ТАСС.
По мнению политика, Саакашвили действует в интересах России, как и в течение девяти лет пока был у власти.
«Он передал России 20 процентов территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело», — сказал Кобахидзе.

Между тем, Саакашвили считает, что его арестовали по приговору, который ему вынес Путин.

Я знал, что меня арестуют по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента России Владимира Путина".

Получается, все они вместе делают русское дело?! Пока что стороны обвиняют друг друга в работе на Кремль.

Между тем, Украина, которую Грузия уже поблагодарила https://colonelcassad.livejournal.com/7106104.html за помощь с задержанием борца за русское дело Михаила Саакашвили, хочет потребовать вернуть Саакашвили на Украину "как украинского гражданина".

Источник: Colonel Cassad



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