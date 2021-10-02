Венедиктова пока не ознакомилась с жалобой на нарушения при принятии закона об олигархах

Журналисты спросили генпрокурора проступила ли ей жалоба о нарушениях во время голосования за закон о деолигархизации.

“Ко мне еще жалоба не дошла, есть же определенные проблемы, но обязательно дойдет. Я обязательно сама еще это почитаю, потому что история уголовных производств с политическим голосованием – это интересная история… Когда увижу заявление, посмотрю, какие именно акценты прописаны, потому что прописаны они юристами, а заявляются же они политиками. Когда мы получаем документы и слышим комментарий – это две разные вселенные. Поэтому ждем, будем разбираться”, – сказала она.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера ВР Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту президента Украины Владимира Зеленского об олигархах в середине декабря. Также в Венецианской комиссии настаивали, что Рада не должна рассматривать законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет “крайне негативным сигналом” западным партнерам.

28 сентября депутаты из фракции “Европейская солидарность” подали заявления о возможном совершении уголовного преступления во время голосования за закон о деолигархизации.

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