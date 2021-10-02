 

При угрозе государству в Беларуси будет посажен любой самолет – Лукашенко

02.10.2021, 14:18, Новости дня
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Обозреватель CNN в России Мэтью Чанс во время разговора с Лукашенко отметил, что основные авиакомпании мира отказываются летать в Беларусь или пролетать над страной из-за угрозы для гражданских самолетов. Он уточнил в Лукашенко, будет ли он нарушать международные законы, чтобы заполучить и заключить своих критиков под стражу.

“Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда, – ответил Лукашенко. – Но если я или правоохранительные органы увидим угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет – будь то из Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы поступите. Это норма и я здесь не исключение”.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

В МИД Украины 28 мая сообщали, что Украина и страны-партнеры не получали сообщений о минировании самолета.

Лукашенко заявлял, что задачей истребителя было обеспечение связи и вывод пассажирского самолета на посадку “в случае критической ситуации”.

В вооруженных силах Беларуси утверждают, что перехвата самолета Ryanair и его принудительной посадки якобы не было, а командир воздушного судна якобы получил не приказ приземляться в Минске, а только рекомендации.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). 

Паблик NEXTA получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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