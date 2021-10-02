 

“Впервые за много лет”. Украина открыла свой павильон на всемирной выставке Expo 2020 Dubai

02.10.2021, 14:18, Новости дня
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“Украина впервые за много лет представлена собственной локацией на выставке Eхро – международном событии №1, которое консолидирует достижения человечества и определяет приоритеты будущего”, – говорится в сообщении.

Тема павильона – “Смарт Украина: соединяя мир”. Павильон Украины общей площадью 2600 м2 оформлен с использованием украинского стилистики и орнамента. На каждом из его четырех этажей размещены стенды украинских инновационных компаний, которые представляют свой уникальный продукт.

Все экспозиции объединены вокруг идеи возможности устойчивого развития “нового инновационного и мобильного общества”, что существует в гармонии с природой.

Как отмечают на сайте украинского павильона, он продемонстрирует возможности умного подхода к жизни, результатом которого является уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, эффективное использование ресурсов и территорий, создание стабильных и простых продуктов.

Выставка и мероприятия в украинском павильоне будут разделены на четыре подтемы – смарт-жизнь, смарт-здоровье, смарт-мышление, смарт-чувство.

Согласно данным на сайте госзакупок ProZorro, строительство павильона обошлось в $5,1 млн.

Контекст:

Всемирная выставка Expo – одно из старейших и крупнейших международных мероприятий, которое проводится каждые пять лет и длится шесть месяцев. На ней страны представлять миру свои инновации и обмениваться идеями с ведущими специалистами из разных уголков земли.

В этом году в выставке примет участие более 200 сторон, включая представителей стран, многосторонние организации, предприятия и образовательные учреждения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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