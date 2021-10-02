 

Замглавы Генштаба ВС Армении заподозрили в хищениях

02.10.2021, 14:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗадержан заместитель главы Генштаба ВС Армении Степан Галстян, служба нацбезопасности страны (СНБ) потребовала в суде его ареста, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственный департамент СНБ задержал заместителя начальника Генштаба ВС Степана Галстяна в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении и хищении в особо крупных размерах во время процесса поставки боеприпасов для нужд ВС», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там пояснили, что Галстяна привлекли как обвиняемого по статье о злоупотреблении служебным положением, повлекшим серьезные финансовые последствия. Следователи ходатайствуют о его аресте.



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