Замглавы Генштаба ВС Армении заподозрили в хищениях

Задержан заместитель главы Генштаба ВС Армении Степан Галстян, служба нацбезопасности страны (СНБ) потребовала в суде его ареста, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственный департамент СНБ задержал заместителя начальника Генштаба ВС Степана Галстяна в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении и хищении в особо крупных размерах во время процесса поставки боеприпасов для нужд ВС», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там пояснили, что Галстяна привлекли как обвиняемого по статье о злоупотреблении служебным положением, повлекшим серьезные финансовые последствия. Следователи ходатайствуют о его аресте.