 

В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили

02.10.2021, 14:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОтношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной, сообщил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

«Недопустимо, чтобы один человек (Саакашвили) взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», – приводит ТАСС слова Залкалиани, который добавил, что задержание Саакашвили не отразится на отношениях с Киевом.

«Информация [о задержании Саакашвили], которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», – добавил он.

Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом Саакашвили. По его словам, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили. «Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом», – сообщил Подоляк, напомнив, что Саакашвили является украинским гражданином, которого «Украина должна забрать».

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.



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