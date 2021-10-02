Земля находится под прицелом 700 крупных астероидов

Шансов, что в ближайшее столетие произойдет Армагеддон, не так мало, как полагают люди, говорят представители науки. Согласно результатам последних исследований, теоретическая возможность столкновения существует с 700 достаточно крупными астероидами. Они приблизятся к Земле в последующие 100 лет.

Получается в среднем по семь астероидов в год. И это только крупные тела, падение которых может привести к глобальной катастрофе или крупным проблемам в обширном регионе Земли. Всего же космических тел, которые могут упасть нам на голову, исчисляется сотнями тысяч и даже более чем миллионом, по оценкам некоторых ученых.

Очень сложно отслеживать траекторию полета астероидов, диаметр которых составляет менее ста метров. Однако именно таких небесных тел большинство, говорят представители науки.