 

Земля находится под прицелом 700 крупных астероидов

02.10.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шансов, что в ближайшее столетие произойдет Армагеддон, не так мало, как полагают люди, говорят представители науки. Согласно результатам последних исследований, теоретическая возможность столкновения существует с 700 достаточно крупными астероидами. Они приблизятся к Земле в последующие 100 лет.

Получается в среднем по семь астероидов в год. И это только крупные тела, падение которых может привести к глобальной катастрофе или крупным проблемам в обширном регионе Земли. Всего же космических тел, которые могут упасть нам на голову, исчисляется сотнями тысяч и даже более чем миллионом, по оценкам некоторых ученых.

Очень сложно отслеживать траекторию полета астероидов, диаметр которых составляет менее ста метров. Однако именно таких небесных тел большинство, говорят представители науки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Мировое сообщество не верит словам Путина о “демократическом” присоединении Крыма к РФ – МИД Украины

18.11 / Космонавты не смогли заменить элемент терморегулирования на «Заре»

02.06 / Глава Пентагона отреагировал на «критику» РФ и Китая

06.03 / “Укрзалізниця” осуществит три спецрейса для вывоза пассажиров из Ивано-Франковской и Черновицкой областей

26.02 / За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 8 тыс. человек

08.12 / В ВОЗ не считают, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной

30.11 / В Кремле предупредили о дестабилизации в Приднестровье из-за изменения статуса-кво

26.05 / Кулеба о саммите НАТО: Как можно не пригласить Украину?

07.09 / Коронавирусом в Турции заразились 12 российских туристов

23.01 / Трамп о планах на будущее: Мы что-то сделаем, но не сейчас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика