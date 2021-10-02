 

Ученые назвали три мифа о зарождении Вселенной

02.10.2021, 14:04, Новости дня
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Современная наука утверждает, что наша Вселенная зародилась примерно 13,8 млрд лет назад. А за последние столетия ученые озвучили немало гипотез о том, как это происходило. Став частью общественного сознания, некоторые из них превратились в мифы, не имеющие ничего общего ни с реальностью, ни даже с предположением исследователей прошлого или настоящего.

Вы, например, наверняка удивитесь, узнав, что никакого Большого Взрыва не было. Также никто из ученых всерьез не станет утверждать, что в процессе так называемого расширения Вселенной когда-нибудь галактики и созвездия невозможно будет увидеть на небосводе.

Наконец, никогда Вселенная не имела размер игольного ушка. Это также один из мифов, в который верят очень многие, но он, увы, ничего общего с реальностью не имеет.



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