 

Коронавирус в России установил трехмесячный рекорд заболеваемости

02.10.2021, 13:50, Разное
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За минувшие сутки в России было выявлено более 25 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные российского оперативного штаба по коронавирусу.

Коронавирус в России сегодня заразил 25 219 человек. Это стало рекордным значением с середины июля 2021 года. За то же время были выписаны из больниц 17 852 человек, еще 886 пациентов скончались. Таким образом, общее число заражений за все время пандемии достигло 7 560 767, выздоровлений – 6 710 574, а количество летальных исходов достигло 209 028.

Среди субъектов и регионов России по напряженности эпидемиологической обстановки по-прежнему лидирует Москва с 4032 новыми случаями заболевания. В столице вылечились 2116 человек, а умерли 97 человек. Второе место удерживает Санкт-Петербург с 2494 зараженными, 1174 выздоровевшими и 59 умершими. Замыкает тройку антилидеров Московская область. В Подмосковье за сутки заразились 1483 человека, выздоровели 1014 человек и 15 человек скончались.

Напротив, наименьшее количество инфицированных было зафиксировано в Ненецком автономном округе – там инфекцию подхватили всего 14 человек, при этом за последний день никто не умер. Коронавирус в России сегодня также почти не выявляется в Магаданской области и Чукотском автономном округе, где выявили всего 25 и 16 новых случаев заражения соответственно.



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