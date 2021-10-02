Миротворцы ООН в ЦАР занимаются спекуляциями, минируют дороги и насилуют женщин

Сотрудники контингента ООН в Центральной Африке (многопрофильная комплексная миссия ООН, МИНУСКА) за считанные недели оказались участниками целого ряда инцидентов.

Весь контингент из Габона был отправлен домой из-за изнасилований, которым подвергали местных жительниц, причем судя по комментариям официальных представителей ООН, это были не единичные инциденты, а систематическая практика.

Тем временем, «голубые каски» из Бангладеш попались в той же самой ЦАР на установке противопехотной мины на дороге. Среди населения окрепло убеждение, что миротворцы вообще сотрудничают с террористами из «Коалиции патриотов за перемены».

Наконец, даже в самом Банги «голубые каски» заняты чем угодно, только не выполнением прямых обязанностей. Вместо этого, представители ООН занимаются коммерческой деятельностью. Словом, представители МИНУСКА рассматривают свою работу как возможность обогащаться, интриговать и самоутверждаться за счет народа ЦАР.

Неудивительно, что правительство африканского государства предпочитает иметь дело с российскими специалистами в области безопасности. Русские уже сумели блестяще провести обучение и реорганизацию вооруженных сил ЦАР, так что та смогла дать отпор террористам из «Коалиции патриотов за перемены». Впечатленные этими успехами, лидеры Мали пригласили в свою страну россиян из знаменитой «ЧВК Вагнера»: в Мали ситуация с терроризмом и бандитизмом не лучше, чем в ЦАР, а качество работы контингентов ООН настолько же плохое.