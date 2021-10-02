“Саакашвили – наш гражданин”. Кулеба пообещал экс-президенту Грузии поддержку

“Саакашвили – наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду”, – сказал Кулеба.

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Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Саакашвили 6 сентября 2021 года сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком.

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