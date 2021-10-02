Стало известно о новом мошенничестве с использованием QR-кода о прививке

Мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода о прививке от коронавируса к социальной карте москвича, возбуждено дело о краже.

«Несколько пенсионерок сообщили в полицию, что им звонили, представляясь сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

После того, как жертвы мошенников выполняли требования, преступники списывали деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ. Одна из женщин сохранила свои сбережения, заблокировав карты.

По данным фактам полицией возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, как хакеры использовали пандемию коронавирусной инфекции для мошенничества – они совершали кибератаки, манипулируя людьми на тему коронавируса и даже выдавая себя за представителей ВОЗ.