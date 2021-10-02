Автомобиль Porsche врезался в здание рядом со школой в Москве

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02.10.2021, 13:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАвтомобиль Porsche врезался в здание рядом со школой № 1500 на Сретенке в центре Москвы, учебное заведение не пострадало, сообщила директор школы Елена Щетнева.

«Информация о том, что автомобиль врезался в здание нашей школы, не соответствует действительности. Автомобиль врезался в соседнее здание, которое не относится к образовательной организации», – приводит ТАСС слова Щетневой.

До этого сообщалось, что в здание школы на улице Сретенка, 20, въехал автомобиль Porsche. Информации о пострадавших нет.

Ранее водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы.



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