Автомобиль Porsche врезался в здание рядом со школой в Москве

Автомобиль Porsche врезался в здание рядом со школой № 1500 на Сретенке в центре Москвы, учебное заведение не пострадало, сообщила директор школы Елена Щетнева.

«Информация о том, что автомобиль врезался в здание нашей школы, не соответствует действительности. Автомобиль врезался в соседнее здание, которое не относится к образовательной организации», – приводит ТАСС слова Щетневой.

До этого сообщалось, что в здание школы на улице Сретенка, 20, въехал автомобиль Porsche. Информации о пострадавших нет.

Ранее водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы.