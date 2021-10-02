 

Из-за глобального потепления Земля теряет свою яркость

02.10.2021, 13:10, Новости дня
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Данное явление первыми стали замечать астронавты. А теперь о нем рассказали также и ученые из технологического института в американском штате Нью-Джерси.

Наша планета из космоса выглядит как довольно-таки яркий светящийся объект. Этому способствуют особенности атмосферы и тот факт, что большая часть поверхности Земли покрыта водой.

Проблема же в том, что за последние несколько десятилетий Земля стала выглядеть тускнее, чем ранее. Уменьшение яркости стали замечать примерно двадцать лет назад. С тех пор яркость постепенно падает, говорят ученые. А причина давно известна – это злополучное глобальное потепление. Только за три года зафиксировано снижение основного показателя яркости на полпроцента.



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