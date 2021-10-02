Обнаружена уникальная тройная звездная система

Наша солнечная система состоит из одной звезды, ряда планет, из спутников и астероидов на орбите одного светила. Это, так сказать, стандартное строение звездной системы. Но известны также и системы с двумя светилами – это тоже не такая уж большая редкость. Но в созвездии Ориона ученые обнаружили нечто уникальное.

Система GW Orionis состоит сразу из трех связанных между собой гравитацией звезд. И там же астрономы обнаружили довольно большую экзопланету, на которой, судя по всему, никогда не бывает ночи.

По словам исследователей космоса, обнаружить данную систему до сих пор не удавалось по двум причинам. Во-первых, 1300 световых лет от Земли – это действительно очень далеко. Во-вторых, указанная система окучена густыми облаками из газа и дыма.