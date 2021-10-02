Украинский политолог Петренко заявил об аннексированном Россией Донбассе: Это серьезная угроза

Во время пресс-конференции в Киеве Игорь Петренко заявил, что выборы в Государственную Думу важны для Украины тем, что в них принимали участие жители Донбасса. По мнению эксперта, Россия “аннексировала” Донецкую и Луганскую области, не только ввела эти территории в рублевую зону, но и привлекла их к своей политике.

Из-за этого вернуть якобы оккупированные территории под контроль Украины практически невозможно, считает Петренко. “Это серьезная угроза”, – сказал эксперт. По словам политолога, решения по вопросу деоккупации и реинтеграции у Киева пока нет.

Говоря об так называемой аннексии части Донбасса, Петренко назвал ее серьезным камнем преткновения в вопросе возвращения этой территории. Эксперт отметил, что сейчас украинские власти ищут поддержку у западных партнеров, добиваются непризнания выборов в Крыму и осуждения происходящего на полуострове и в Донбассе.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что война на востоке страны может быть остановлена за одну минуту. По его словам, боевые действия на Донбассе прекратятся после звонка Владимира Путина. Якобы президент России должен принять соответствующее решение.