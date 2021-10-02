Учёные выделили вирусы для лечения рака молочной железы

Специалисты выделили вирусы, чтобы лечить рак молочной железы. Они полагают, что на их основании можно создавать лекарства для терапии агрессивной формы опухоли мозга – глиобластомы.

Исследователи определили онколитические вирусы, убивающие клетки рака молочной железы. Штаммы, показавшие хороший результат против злокачественных новообразований молочной железы, в культурах и на моделях грызунов были переданы в компанию «Биокад», чтобы после генетических оптимизаций отобрать элитные и зарегистрировать как лекарство.

Эксперты смогли охарактеризовать и 4 штамма непатогенных энтеровирусов, которые имеют онколитическую активность против клеток глиобластомы. Использование таких лекарств возможно и в качестве монотерапии.

Сотрудники института принимают участие и в изучении T-клеточного иммунитета, разрабатывая моноклональное антитело, чтобы лечить аутоиммунные болезни. Для испытаний нужно много лет, так как вмешательства в иммунитет людей на генетическом уровне можно делать лишь после основательных проверок.

Источник: nauka.tass.ru