Учёные выделили вирусы для лечения рака молочной железы

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02.10.2021, 12:52, Разное
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Специалисты выделили вирусы, чтобы лечить рак молочной железы. Они полагают, что на их основании можно создавать лекарства для терапии агрессивной формы опухоли мозга – глиобластомы.
Исследователи определили онколитические вирусы, убивающие клетки рака молочной железы. Штаммы, показавшие хороший результат против злокачественных новообразований молочной железы, в культурах и на моделях грызунов были переданы в компанию «Биокад», чтобы после генетических оптимизаций отобрать элитные и зарегистрировать как лекарство.

Эксперты смогли охарактеризовать и 4 штамма непатогенных энтеровирусов, которые имеют онколитическую активность против клеток глиобластомы. Использование таких лекарств возможно и в качестве монотерапии.

Сотрудники института принимают участие и в изучении T-клеточного иммунитета, разрабатывая моноклональное антитело, чтобы лечить аутоиммунные болезни. Для испытаний нужно много лет, так как вмешательства в иммунитет людей на генетическом уровне можно делать лишь после основательных проверок.

Источник: nauka.tass.ru



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