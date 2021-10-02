Учёные выделили вирусы для лечения рака молочной железы
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Специалисты выделили вирусы, чтобы лечить рак молочной железы. Они полагают, что на их основании можно создавать лекарства для терапии агрессивной формы опухоли мозга – глиобластомы.
Исследователи определили онколитические вирусы, убивающие клетки рака молочной железы. Штаммы, показавшие хороший результат против злокачественных новообразований молочной железы, в культурах и на моделях грызунов были переданы в компанию «Биокад», чтобы после генетических оптимизаций отобрать элитные и зарегистрировать как лекарство.
Эксперты смогли охарактеризовать и 4 штамма непатогенных энтеровирусов, которые имеют онколитическую активность против клеток глиобластомы. Использование таких лекарств возможно и в качестве монотерапии.
Сотрудники института принимают участие и в изучении T-клеточного иммунитета, разрабатывая моноклональное антитело, чтобы лечить аутоиммунные болезни. Для испытаний нужно много лет, так как вмешательства в иммунитет людей на генетическом уровне можно делать лишь после основательных проверок.
Источник: nauka.tass.ru
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