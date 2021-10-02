Участники столичного фестиваля «Узнавай и создавай!» получат месяц бесплатной аренды

Как пишет официальный сайт Мэра Москвы, 2 и 3 сентября в столице Агентством креативных индустрий проводится фестиваль для предпринимателей, занятых в творческих сферах бизнеса.

Участников «Узнавай и создавай!» ждут встречи с экспертами, мастер-классы, лекции, консультирование по эффективному выстраиванию дела в столице. Представители креативного столичного бизнеса покажут более 40 проектов и примут участие в информационных мероприятиях, который пройдут в МФЦ «Будапешт» и «Высота». «Участники фестиваля «Узнавай и создавай!» получат месяц бесплатной аренды, в течение которого смогут представлять свои товары», – отметил Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Площади предоставляются в районных центрах «Место встречи», они полностью оборудованы для торговли и оказания услуг до 31 октября.