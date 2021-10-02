“Антонов” переплачивает миллионы за заправку своих самолетов, отвергая дешевые предложения – “Схемы”

15 января 2021 года самолет “Антонова” заправился в аэропорту американского города Бангор 100 тоннами горючего на общую сумму $77 тыс. ($758 за тонну). Поставщиком была компания Click Aviation Network. В то же время в предложении от компании Irving Oil Limited, которая тогда же предложила свои услуги “Антонову”, стоимость тонны горючего составляла $611. Таким образом, только на одной такой заправке ГП потеряло около $15 тыс.

В марте самолет “Авиалиний Антонова” заправился горючим в аэропорту города Шатору во Франции через компанию Cargo Air Chartering объемом 43 тонны и уплатил за это более $1000 за тонну. В письме предложения в адрес “Антонова” с самого аэропорта Шатору расценки на топливо того же месяца составляли $698 за тонну. Таким образом, потери государственного предприятия только на этой закупке составили более $13 тыс.

В конце июля самолет “Антонова” осуществлял длительный перелет из Орландо, США, в Киев и должен был для этого заправиться горючим объемом 143 тонны. Для этого выбрали компанию Jetex. Согласно счету, стоимость горючего составила $1120 за тонну, тогда как хэндлинговая компания AEG FUELS предлагала свое топливо за $743,4 за тонну. Если бы “Антонов” закупил топливо напрямую у AEG FUELS, государственное предприятие могло бы сэкономить более $40 тыс.

К тому же, журналисты выяснили, что Jetex предоставляет услуги по обслуживанию самолетов в аэропорту Симферополя в оккупированном Крыму.

На систематичность избрания дорогих предложений обратили внимание и в государственном концерне “Укроборонпром”, которому структурно принадлежит “Антонов”.

Концерн обнаружил ряд нарушений, в частности, признаки манипуляций при проведении закупок горючего – “неустановленные лица” удаляли дешевые предложения, в результате чего и побеждали более дорогие – от Click и Cargo Air. Концерн также установил, что в отдельных случаях Click был признан победителем, хотя его не было среди участников тендера, или эту компанию выбирали вообще без проведения тендера.

Комиссия “Антонова”, цель которой было подтвердить или опровергнуть изложенные факты нарушений, не смогла провести проверку из-за того, что директор авиатранспортного подразделения “Антонова” Михаил Харченко не предоставил ей запрашиваемые документы. Поэтому “Укроборонпром” обратился с заявлением в Офис генерального прокурора, сообщил журналистам заместитель руководителя “Укроборонпрома” Роман Забарчук.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что в ответ на обращение 24 сентября открыли уголовное производство по статье о присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

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