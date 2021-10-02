Виталий Кличко ответил на вопрос, состоится ли бой-реванш Усика против Джошуа в Киеве

Он выразил надежду, что бой состоится через полгода – максимум через восемь месяцев.

Журналистка спросила Кличко, можно ли спрогнозировать, что реванш состоится в Киеве.

“Сложный вопрос. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он – если состоялся, то в Киеве”, – ответил городской голова.

Мэр добавил, что Усик находится на контракте в промоутерской компании К2, основанной братьями Виталием и Владимиром Кличко в 2005 году.

“Я обещал, что он будет чемпионом мира, мы как промоутеры сделали для этого все, чтобы он это доказал всем, но это заслуга преимущественно Александра… Но мы также помогаем, делаем все для того, чтобы спорт развивался”, – сказал городской голова.

Сейчас, по мнению Кличко, “важно не ломать конструкцию”, которая привела Усика к успеху.

“Я убежден, что та команда, которая привела сейчас к этому успеху, также сможет привести к победе Усика и в бое-реванше”, – подчеркнул мэр.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Опция реванша была предусмотрена в контракте на бой.

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК “Олимпийский”. Хирн не исключил проведение поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него “на первом месте”.

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