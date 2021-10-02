 

Разумков официально пригласил фракцию “Слуга народа” на встречу из-за инициативы о его отставке. Арахамия ответил

02.10.2021, 12:30, Новости дня
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В опубликованном Туний обращении Разумкова говорится, что организация встречи связана с инициативой фракции по сбору подписей для отзыва Разумкова с должности главы парламента.

Встреча должна начаться 4 октября в 18.00 в конференц-зале админздания Верховной Рады.

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/4281999765252013

Как сообщает Общественное, глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в комментарии журналистам назвал приглашение неожиданным.

“Я не знаю. Это надо обсуждать с нашей фракцией. Неожиданное приглашение”, – сказал Арахамия.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешаетсяпрезидент Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. 

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично. 

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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