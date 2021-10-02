 

В РФ выявили 25,2 тыс. случаев коронавируса за сутки

02.10.2021, 12:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявили 25219 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 25 219 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5 % «не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4032, Санкт-Петербурге – 2494, Московской области – 1483.

Всего в стране выявили 7 560 767 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 710 574 человек, из них 17 852 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 886 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 209 028 человек.

Накануне, 1 октября, в РФ выявили 24 522 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 697.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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