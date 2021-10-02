На Украине захотели «войти в турборежим» по реформам

Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен текущим темпом проведения реформ в стране, и призвал правительство войти в «турборежим», сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Сейчас половина срока его (Зеленского) пребывания на посту президента. И он хочет, чтобы партия власти, в том числе и кабинет министров, и фракция «Слуга народа» работали более слаженно над какими-то там отраслевыми реформами. Я считаю, что мы в принципе, должны войти в турборежим. Потому что темпы реформ, с которыми президент приходил, и темпы реформ, которые мы имеем сейчас, с учетом того, что старая консервативная система уже немного вернулась назад, они не удовлетворяют президента», – сообщил Подоляк в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил депутатам Верховной рады обновленную программу работы правительства, в которой определены 12 национальных приоритетов.

«Программа состоит из трех блоков национальных приоритетов: граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2 тысяч мероприятий», – цитирует ТАСС пресс-службу главу правительства.

Шмыгаль уточнил, что программа предусматривает повышение качества услуг для граждан, прогнозируемые источники финансирования, достижение ожидаемых результатов и контроль за ее исполнением.

Он добавил, что к выполнению намеченного привлекут аналитиков, представителей бизнеса и общественности, а также задействуют для этого цифровые инструменты.

Ранее Зеленский, по прилете в США 1 сентября, представил план трансформации Украины, содержащий проекты в области безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. «Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов», – сообщил президент Украины.