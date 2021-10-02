Новый отечественный процессор устойчив к кибератакам

Специалисты концерна «Автоматика» представили новую модель отечественного процессора «Эльбрус-2С3», которую называют весьма устойчивой к атакам хакеров.

По словам экспертов, такие качества, как защищенность от кибератак, чип получил в результате использования технологии безопасных вычислений.

Как стало известно, данная модель процессора подойдет для использования в ноутбуках, персональных компьютерах и даже в промышленных ЭВМ. Кроме того, разработчики говорят, что хорошая мощность чипа сочетается со скромной стоимостью. В процессоре два вычислительных и два графических ядра. Обеспечена возможность работать в 3D. К устройству с данным чипом можно подключать до трех мониторов.