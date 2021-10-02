Создатели бесплатной мобильной игры заработали более 2 млрд долларов

Иногда бывает сложно понять, как в современном мире зарабатывают огромные состояния. Ведь самые большие деньги, как ни парадоксально, приносят на бесплатных предложениях.

Это можно сказать об игре Genshin Impact, говорят специалисты. Всего-то за год, не требуя ни цента от геймеров, предлагая бесплатно поиграть на смартфоне или другом мобильном устройстве, авторы игрушки получили более 2 миллиардов американских долларов!

Э это – только доход, учтенный в интернет-магазинах Google Play и App Store. Так как каналов распространения было больше, то и прибыль была значительно выше. В мировом рейтинге популярности Genshin Impact, кстати, заняла только третье место. Ее опередили Honor of Kings и PUBG Mobile, позволившие своим создателям заработать, соответственно 2,9 и 2,8 млрд долларов США.