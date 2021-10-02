 

Белорусский генерал Белоконев призвал “мочить” несогласных “в сортире”

02.10.2021, 12:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне в Минске прошла церемония прощания с сотрудником Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Дмитрием Федосюком, который погиб в ходе операции по штурму оппозиционера Андрея Зельцера. На мероприятии присутствовал бывший глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии и депутат Палаты представителей, генерал-майор Олег Белоконев.

В ходе своего выступления Белоконев заявил, что власти слишком милосердны по отношению к несогласным и “им подобным”, отметив, что противники режима действуют вне закона, в то время как правоохранители придерживаются законодательства. Он процитировал знаменитое высказывание президента России Владимира Путина в адрес террористов, призвав “мочить в сортире” недовольных. По мнению военачальника, за одного погибшего силовика следует ликвидировать десятками и сотнями, чтобы другим было “не повадно”.

“Может быть, грубо, но искренне”, – резюмировал Олег Белоконев.

Примечательно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, отчаянно скорбевший по погибшему бойцу “Альфы”, на церемонию не приехал. Однако в ходе совещания 1 октября он пообещал “не прощать этим мерзавцам гибель этого парня”.

Напомним, что 28 сентября сотрудники КГБ штурмовали квартиру 31-летнего оппозиционера, программиста Андрея Зельцера в Минске. В ходе операции произошла перестрелка, в результате которой был убит боец спецподразделения “Альфа” Дмитрий Федосюк и сам Зельцер. В квартире также находилась супруга программиста, которая была задержана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Врач рассказал о способах предотвратить тромбоз после вакцины от COVID-19

25.07 / Мнение: Опыт спецназа Израиля мог бы пригодиться и российской боевой авиации

13.03 / «Включим программу Киселёва и покажем телевизорам фигу»: Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста

05.01 / После захвата Ираном южнокорейского танкера в Ормузском проливе, Южная Корея направила туда свои силы

08.06 / Мнение: О страшных цифрах про жизнь в России

30.10 / Рублю предсказали жестокие испытания в ближайшее время

11.10 / Огненный шар пролетел над Мексикой

03.07 / Дочь Анастасии Заворотнюк: “За эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась”

10.12 / Названы последствия перекусов на ночь и позднего ужина

22.09 / Меган Маркл уволила своего знаменитого адвоката и наняла его “врага”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика