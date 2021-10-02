 

Французская газета анализирует провал Парижа в Мали и успех России

02.10.2021, 12:02, Разное
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Хайдара цитирует малийского политика Кибили Дембеле: “Уже одна надежда на такое развитие событий играет позитивную роль. Уже одной такой надежды достаточно, чтобы идти к намеченной цели. Французы вдруг о нас вспомнили, заплясали, как ужи на сковородке”.

По мнению Хайдара, риторика и логика сторонников России в Мали хорошо ясна:

“Каков итог французского вмешательства? Поражение. Значит, надо попробовать что-то новое с русскими”. Малийцы видят, что французская военная помощь полностью неэффективна. Страну бросают на произвол судьбы, а вот у русских репутация куда более внушительная. Русские доказали свои возможности в Сирии и Центральноафриканской республике, где национальные армии при помощи россиян сокрушили террористические группировки и принесли мир в свои страны.

По мнению автора, малийцев не испугают и возможные западные санкции: ради восстановления территориальной целостности, малийцы готовы потерпеть осложнения. Таким образом, по мнению автора французской газеты, поражение Франции в Мали полностью заслужено, и в первую очередь это – поражение в борьбе за умы и сердца малийцев.



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