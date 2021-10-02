Эндокринолог Павлова рассказала об опасности чрезмерной любови к фруктам

Фрукты – важная составляющая здорового и сбалансированного питания. Но важно знать, как правильно использовать их в пищу. Неправильное и чрезмерное употребление фруктов может нанести существенный вред здоровью человека, предупредила эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Общеизвестный факт, что фрукты содержат множество полезных витаминов и микроэлементов, но в них также имеется глюкоза и фруктоза. При этом в состав косточковых фруктов входит больше глюкозы, а в семечковых, соответственно, больше фруктозы.

Большое количество фруктозы может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается с помощью инсулина и идет на энергию и в жировые запасы. Употребление большого количества фруктов и ягод приводит к инсулиновому всплеску. Без такого важного компонента, как белок, это может привести к возникновению различных заболеваний.

Перекусывать фруктами в небольшом количестве следует вместе с продуктами, которые содержат белок в большом количестве, то есть с сыром или йогуртом. Одно крупное яблоко или несколько ягод на десерт принесут только пользу организму.

Источник: radiosputnik.ria.ru