 

Эндокринолог Павлова рассказала об опасности чрезмерной любови к фруктам

02.10.2021, 11:58, Разное
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Фрукты – важная составляющая здорового и сбалансированного питания. Но важно знать, как правильно использовать их в пищу. Неправильное и чрезмерное употребление фруктов может нанести существенный вред здоровью человека, предупредила эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Общеизвестный факт, что фрукты содержат множество полезных витаминов и микроэлементов, но в них также имеется глюкоза и фруктоза. При этом в состав косточковых фруктов входит больше глюкозы, а в семечковых, соответственно, больше фруктозы.

Большое количество фруктозы может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается с помощью инсулина и идет на энергию и в жировые запасы. Употребление большого количества фруктов и ягод приводит к инсулиновому всплеску. Без такого важного компонента, как белок, это может привести к возникновению различных заболеваний.

Перекусывать фруктами в небольшом количестве следует вместе с продуктами, которые содержат белок в большом количестве, то есть с сыром или йогуртом. Одно крупное яблоко или несколько ягод на десерт принесут только пользу организму.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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