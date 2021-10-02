Кардиолог рассказала о важных продуктах после 40 лет

Анна Корневич, кардиолог, напомнила о важных продуктах, которые должны быть в рационе людей после 40 лет. Она отметила, что надо добавлять в меню растительные масла.

Специалист объяснила, что предшественником болезней сердца является повышенный уровень «плохого» холестерина. Если эти показатели завышены, то нужно принимать омега-3 как в лекарственной форме, так и в виде льняного или конопляного масла. Доктор подчеркивает, что масла считаются хорошими суперфудами, так как они ничем не уступают оливковому, а по количеству омега-3 даже превзошли последнее.

После 40 лет омега-3 необходимо для хорошей работы сердца, сосудов, кожи, даже если у людей нормальные показатели холестерина. Если в организме нехватка витамина D, то его тоже необходимо восполнять. Периодически нужно пить магний, особенно если человек имеет расстройства сна, повышенную эмоциональность, скачки давления.

Эксперт заявляет, что надо снижать уровень стресса, много двигаться, хорошо питаться. При приеме препаратов необходимо получить консультацию своего семейного доктора.

Источник: rg.ru