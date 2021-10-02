Доктор рассказала, как отказ от спиртного благотворно влияет на организм человека

Харриет Брэдли объяснила, как отказ от употребления алкоголя воздействует на людей. Она добавила, что отказ от спиртного оказывает благотворное влияние на человека.

После того, как человек перестает пить алкоголь, у него сперва нормализуется сон. Уже после первой недели он становится крепче, что позитивно воздействует на работоспособность. На второй неделе происходит налаживание кислотного рефлюкса в желудке и нормализация водного баланса.

Спиртное ведет к обезвоживанию, а это отображается на общем состоянии здоровья и внешности. С третьей недели приходит в норму обмен веществ, начинает снижаться вес, приходит в норму артериальное давление, восстанавливается печень. Чтобы не пить спиртные напитки систематически, стоит выяснить причину. Человек должен приложить усилия для восстановления собственного здоровья.

Источник: lenta.ru