 

Доктор рассказала, как отказ от спиртного благотворно влияет на организм человека

02.10.2021, 11:58, Разное
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Харриет Брэдли объяснила, как отказ от употребления алкоголя воздействует на людей. Она добавила, что отказ от спиртного оказывает благотворное влияние на человека.
После того, как человек перестает пить алкоголь, у него сперва нормализуется сон. Уже после первой недели он становится крепче, что позитивно воздействует на работоспособность. На второй неделе происходит налаживание кислотного рефлюкса в желудке и нормализация водного баланса.

Спиртное ведет к обезвоживанию, а это отображается на общем состоянии здоровья и внешности. С третьей недели приходит в норму обмен веществ, начинает снижаться вес, приходит в норму артериальное давление, восстанавливается печень. Чтобы не пить спиртные напитки систематически, стоит выяснить причину. Человек должен приложить усилия для восстановления собственного здоровья.

Источник: lenta.ru



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