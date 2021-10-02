 

В США от коронавируса умерло более 700 тыс. человек

02.10.2021, 11:36, Новости дня
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США находятся на первом месте по количеству случаев COVID-19 и количеству смертей – 43,6 млн и 700,3 тыс. соответственно. Ситуацию уже прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

“Как много раз говорил президент, он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу и борьбу с COVID-19. Вот почему он сделал это своим приоритетом номер один с первого дня своего вступления в должность. Я хотела бы отметить, что мы спасли, по мнению сторонних экспертов, десятки тысяч – сотни тысяч жизней… На данный момент я думаю, мы находимся на 77% или 78% населения, получивших хотя бы одну вакцину”, – отметила она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтвердили 234 млн случаев COVID-19, умерло 4,8 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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