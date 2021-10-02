 

Украина – девятая в мире и третья в Европе по числу новых случаев COVID-19

02.10.2021, 11:36, Новости дня
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Так, в США подтвердили 120 876 новых случаев коронавирусной инфекции. Следом идут Великобритания (35 577), Турция (28 873), Россия (24 522), Индия (23 910). Суточные показатели других стран ниже 20 тыс. новых случаев COVID-19.

Украина с 12 034 случаями коронавирусной инфекции – девятая в мире и третья в Европе.

Скриншот: worldometers.info
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 2 октября в Украине подтвердили почти 2,45 млн случаев коронавирусной инфекции (11 809 – за последние сутки), умерло 56 649 человек с COVID-19.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, 30 сентября количество новых случаев впервые с апреля превысило 12 тыс.

Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре, заявлял Кузин в интервью “РБК-Украина”, которое вышло 27 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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