В Польше погиб 23-летний украинец
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Издание отмечает, что автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним – двое рабочих, один из них – украинец, красили горизонтальные разметки.
По информации СМИ, грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen.
Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу.
Сразу после инцидента дорога на месте аварии была перекрыта, ведутся следственные действия.
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