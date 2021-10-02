 

В Польше погиб 23-летний украинец

02.10.2021, 11:36, Новости дня
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Издание отмечает, что автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним – двое рабочих, один из них – украинец, красили горизонтальные разметки.

По информации СМИ, грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen.

Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу.

Сразу после инцидента дорога на месте аварии была перекрыта, ведутся следственные действия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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