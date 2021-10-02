 

Объявлено вознаграждение за информацию об убийце студенток в Оренбургской области

02.10.2021, 11:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГубернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех студенток в городе Гае, призвав жителей помочь следствию.

«1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного. Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь. Безопасность наших жителей – это главное», – говорится в сообщении областного правительства.

Напомним, в четверг Оренбургской области были обнаружены тела трех студенток 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти: два на месте пожара в квартире в городе Гае, а еще одно – во дворе этого дома. Преступнику удалось скрыться, в убийстве подозревается 18-летний молодой человек, который встречался с младшей из убитых, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Представитель регионального следственного управления СК Радик Галимов сообщил, что на месте преступления найдено орудие убийства – нож, по виду кухонный.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве девушек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.04 / Бузова раскрыла секрет своей «талии-аномалии»

15.07 / Алжирский суд приговорил двух бывших премьеров к тюремным срокам

04.06 / Independent – беженцам тут не рады — Дания приняла закон о депортации просителей убежища за пределы Европы

09.11 / В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

12.02 / Лавров счел неприличной позицию Запада по принижению роли Контактной группы по Донбассу

19.09 / Пашаев сравнил себя с Иисусом

01.03 / Данные 21 млн пользователей VPN-приложений для Android утекли в Сеть

31.10 / В Антарктиде обнаружены очень древние окаменелости птиц

22.06 / Объявлено о приостановке прокачки газа по «Турецкому потоку»

04.08 / Внедорожник на базе Honda Z600 продается на вторичном рынке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика