Объявлено вознаграждение за информацию об убийце студенток в Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех студенток в городе Гае, призвав жителей помочь следствию.

«1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного. Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь. Безопасность наших жителей – это главное», – говорится в сообщении областного правительства.

Напомним, в четверг Оренбургской области были обнаружены тела трех студенток 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти: два на месте пожара в квартире в городе Гае, а еще одно – во дворе этого дома. Преступнику удалось скрыться, в убийстве подозревается 18-летний молодой человек, который встречался с младшей из убитых, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Представитель регионального следственного управления СК Радик Галимов сообщил, что на месте преступления найдено орудие убийства – нож, по виду кухонный.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве девушек.