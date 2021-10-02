 

Полиция Грузии задержала укрывавшего Саакашвили жителя Тбилиси

02.10.2021, 11:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники МВД Грузии за сокрытие преступления задержали владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался экс-президент республики Михаил Саакашвили, сообщил представитель грузинского ведомства Мамука Челидзе.

«В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры [в которой скрывался Саакашвили]», – приводит ТАСС слова Челидзе.

Тем временем, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество, в том числе по делу бывшего президента Михаила Саакашвили.

«Я благодарю украинскую сторону за плодотворные отношения за последний период, за плодотворное сотрудничество, в том числе, по делу об экстрадиции Мегиза Кардавы, а сейчас и по делу Саакашвили», – приводит РИА «Новости» слова премьера.

Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские пардламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.



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