Черчесов прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную

Бывший главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов объяснил отказ Артема Дзюбы играть за российскую сборную на октябрьских матчах отборного турнира чемпионата мира 2022 года желанием взять перерыв.

«У Дзюбы проблемы с главным тренером? Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашел. Артем Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе «Спартака», и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем. Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было», – сообщил он в интервью YouTube-каналу Hejt Park.

По мнению Черчесова, Дзюбе нужно время.

Черчесов добавил, что подобные ситуации не раз возникают и в сборных и в клубах. И тут многое зависит от главного тренера. Нельзя допустить, чтобы у игрока не было обратной дороги.

Ранее Дзюба отказался от приглашения в российскую сборную по футболу.

До этого сообщалось, что Дзюба и выступающий за «Химки» Денис Глушаков вернулись в состав сборной России, войдя в расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира – 2022.

Также Дзюба не получил вызов в сборную РФ для участия в сентябрьских квалификационных матчах чемпионата мира – 2022 в Катаре.