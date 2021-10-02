Компания Nreal выпускает новые очки с дополненной реальностью

Представители компании Nreal официально сообщили, что производитель начинает выпуск новой модели AR-очков. Устройство, разумеется, будет предназначено для просмотра видео с дополненной реальностью. Также оно будет обладать рядом сопутствующих функций.

В частности, новая версия очком Nreal лучше будет подходить для стриминга, намекает разработчик. Например, пользователи смогут одновременно заниматься своими повседневными делами и просматривать видеоролики из YouTube.

По словам экспертов, у технологий дополненной реальности очень большое будущее. Но сейчас они находятся только в самом начале пути своего развития. Таким образом, в ближайшие годы разработчики сумеют нас удивить такими возможностями, о которых многие из нас даже не мечтали.