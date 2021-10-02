 

В смартфонах Google Pixel появилась новая «чрезвычайная» функция

02.10.2021, 11:22, Новости дня
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Новая функция Personal Safety поможет защитить пользователей смартфонов Google Pixel, если они попадут в чрезвычайную ситуацию. Например, если владелец мобильного гаджета не отвечает в течение определенного времени при включенном аппарате, смартфон автоматически начинает набирать ряд «аварийных» телефонов, среди которых могут быть полиция или служба спасения.

Также гаджет активирует звуко- и видеозапись, которая моет вестись до 45 минут. При этом файл сохранится не только на жестком диске смартфона, но и в облаке.

Новая функция понадобится в чрезвычайной ситуации. Например, если владелец устройства станет жертвой преступления. Попадет в автомобильную аварию и т.д. Функция пригодится людям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним и другим категориям лиц.



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