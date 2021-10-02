 

Эксперт Муратов: Эрдоган хочет ослабить Россию и отобрать Крым

02.10.2021, 11:08, Разное
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Встретившись с российским лидером Владимиром Путиным, Эрдоган продемонстрировал свою многовекторность. По словам Муратова, президент Турции пытается сотрудничать с Кремлем, поскольку его стране нужны и газ, и туристы. Также политик призывал США вывести армию из Ирака и Сирии, как из Афганистана, заметил эксперт.

Вместе с тем Эрдоган заявлял об “аннексии” Крыма, он отказывается признавать эту территорию российской. Однако турецкий лидер, как отметил Муратов, намерен отобрать полуостров и для этого хочет сделать Россию уязвимой, используя Нагорный Карабах, Сирию, Украину и Афганистан. Мол, ни для кого не секрет, что Турция до сих пор считает Крым своим.

Кроме того, в день встречи Путина и Эрдогана на Украине был подписан меморандум о сотрудничестве между украинским Минобороны и турецкой компанией Bayraktar Savunma по строительству учебно-испытательного центра для обслуживания БПЛА. Таким образом, по мнению эксперта, президент Турции “подбрасывает дрова в огонь в Донбассе”.

Муратов считает, что Турция – лишь инструмент Британской короны. Лидер движения “Донецкая республика” объяснил многовекторность Эрдогана желанием ослабить Россию и возродить Османскую империю.

Напомним, Владимира Путин и Рэджеп Тайип Эрдоган встретились 29 сентября. Главы двух государств провели переговоры в Сочи. О чем беседовали политики, ранее рассказывали “Дни.ру”.



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