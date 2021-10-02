 

Ученые назвали идеальный завтрак для заряда энергией

02.10.2021, 11:04, Разное
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Ученые из Гарвардской медицинской школы назвали идеальный завтрак для того, чтобы на весь день зарядиться энергией. Специалисты напоминают о пользе первого приема пищи, от которого не стоит отказываться.
Идеальными для этого станут цельнозерновые продукты, так как они богаты клетчаткой. Речь идет о хлебе, овсянке, отрубях и хлопьях из цельного зерна. В порцию можно добавить около 300 мг соли и до 5 граммов сахара. Придадут энергии и блюда с белком и полезными жирами – яйца или йогурт, орехи, лосось. Особенно полезным будет греческий йогурт.

Эксперты рекомендуют завтракать дома, а блюда готовить самостоятельно. Лучше отказаться от посещения кафе и ресторанов, так как в них могут подавать блюда с большим количеством рафинированных углеводов и насыщенных жиров. Более того, продукты из заведений быстрого питания содержат мало клетчатки, но много соли и сахара.

Источник: profile.ru



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