 

Терапевт Аскаров развеял главные мифы о лечении простуды

02.10.2021, 11:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кардиолог и терапевт Азизхон Аскаров развеял главные мифы о лечении простуды. Большинство из популярных способов не принесут пользу в борьбе с заболеванием, а некоторые даже могут быть опасными для здоровья.
Аскаров не рекомендует при первых признаках простуды покупать в аптеке разрекламированные лекарства или такие препараты, которыми лечились знакомые или родственники. У всех есть свои противопоказания, поэтому назначать препарат может только врач. Самолечение в некоторых случаях может привести к серьезным проблемам, например, если человек контактировал с инфекционным больным. Записаться на прием к врачу стоит при интоксикации, тошноте и жидком стуле, боли в мышцах и суставах, повышении температуры выше 38 градусов, слабости, одышке, появлении крови в кале, моче или при кашле, грудной боли, головокружениях и обмороке.

Второй миф касается народной медицины. В этом вопросе, по словам врача, важно соблюдать меру. Например, чай с лимоном можно употреблять до 2-3 чашек в день, чтобы укрепить иммунитет, но съеденный целый лимон или несколько плодов приведет к ряду проблем со здоровьем. Речь идет о повреждении зубной эмали, нарушении микробного состава в ротовой полости, обострении гастрита или язвы желудка. Почти аналогичная ситуация и с чесноком. Что касается меда, то употребление более 3 чайных ложек лакомства в день может привести к аллергической реакции, повышению артериального давления, сыпи, головной боли и сухому кашлю.

Антибиотики при простуде не следует принимать, так как при насморке, невысокой температуре тела, легкой боли в горле организм способен самостоятельно вылечиться. Главное при этом соблюдать постельный режим, правильно питаться, избегать переохлаждения, пить много жидкости. Если же состояние ухудшается, визит в больницу обязателен. Антибиотики назначают при высокой температуре, мокром кашле, интоксикационном синдроме, боли в мышцах и суставах в течение трех дней. Более того, для назначения этих препаратов необходимы определенные анализы.

Обильное питье при простуде, по словам врача, поможет организму справиться с недугом. Что касается самой жидкости, то речь идет об обычной воде комнатной температуры, чае, компотах из брусники, клюквы и шиповника. Минеральная вода, молоко, различные соки, кофе и какао не подойдут, поэтому их стоит употреблять реже. Обильное питье подойдет только здоровым людям, так как у тех, кто имеет проблемы с работой почек, сосудов и сердца, могут появляться отеки и одышка.

Алкоголь при простуде принесет только вред, даже если это будут спиртные напитки с полезными ягодами или перцем. Они все равно негативно отразятся на работе печени, почек и поджелудочной железы и приведут к обезвоживанию и без того ослабленного организма.

Источник: aif.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Стартап-студия eFounders достигла оценки портфеля в 2 миллиарда долларов

30.12 / Мнение: «Дом-2» погубили неудачницы?

17.01 / Невролог рассказала о малоизученных осложнениях после коронавируса

23.11 / Веганы и вегетарианцы оказались более «хрупкими»

22.12 / Россия останавливает авиасообщение с Великобританией

15.09 / Доченька – Личное мнение

29.01 / Ученые порекомендовали проведение генетического скриннинга пациентов для назначения рациональной терапии заболеваний

22.08 / Мнение: Лекарство от всего

19.01 / Скандалы: Следователи сыграли в «убийство в Mercedes»

18.08 / Верховный суд разрешил учитывать сословие при выборе меры пресечения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика