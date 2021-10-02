Терапевт Аскаров развеял главные мифы о лечении простуды

Кардиолог и терапевт Азизхон Аскаров развеял главные мифы о лечении простуды. Большинство из популярных способов не принесут пользу в борьбе с заболеванием, а некоторые даже могут быть опасными для здоровья.

Аскаров не рекомендует при первых признаках простуды покупать в аптеке разрекламированные лекарства или такие препараты, которыми лечились знакомые или родственники. У всех есть свои противопоказания, поэтому назначать препарат может только врач. Самолечение в некоторых случаях может привести к серьезным проблемам, например, если человек контактировал с инфекционным больным. Записаться на прием к врачу стоит при интоксикации, тошноте и жидком стуле, боли в мышцах и суставах, повышении температуры выше 38 градусов, слабости, одышке, появлении крови в кале, моче или при кашле, грудной боли, головокружениях и обмороке.

Второй миф касается народной медицины. В этом вопросе, по словам врача, важно соблюдать меру. Например, чай с лимоном можно употреблять до 2-3 чашек в день, чтобы укрепить иммунитет, но съеденный целый лимон или несколько плодов приведет к ряду проблем со здоровьем. Речь идет о повреждении зубной эмали, нарушении микробного состава в ротовой полости, обострении гастрита или язвы желудка. Почти аналогичная ситуация и с чесноком. Что касается меда, то употребление более 3 чайных ложек лакомства в день может привести к аллергической реакции, повышению артериального давления, сыпи, головной боли и сухому кашлю.

Антибиотики при простуде не следует принимать, так как при насморке, невысокой температуре тела, легкой боли в горле организм способен самостоятельно вылечиться. Главное при этом соблюдать постельный режим, правильно питаться, избегать переохлаждения, пить много жидкости. Если же состояние ухудшается, визит в больницу обязателен. Антибиотики назначают при высокой температуре, мокром кашле, интоксикационном синдроме, боли в мышцах и суставах в течение трех дней. Более того, для назначения этих препаратов необходимы определенные анализы.

Обильное питье при простуде, по словам врача, поможет организму справиться с недугом. Что касается самой жидкости, то речь идет об обычной воде комнатной температуры, чае, компотах из брусники, клюквы и шиповника. Минеральная вода, молоко, различные соки, кофе и какао не подойдут, поэтому их стоит употреблять реже. Обильное питье подойдет только здоровым людям, так как у тех, кто имеет проблемы с работой почек, сосудов и сердца, могут появляться отеки и одышка.

Алкоголь при простуде принесет только вред, даже если это будут спиртные напитки с полезными ягодами или перцем. Они все равно негативно отразятся на работе печени, почек и поджелудочной железы и приведут к обезвоживанию и без того ослабленного организма.

Источник: aif.ru