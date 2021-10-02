В Росстате назвали размер средней зарплаты по стране

В Росстате назвали средний размер заработной платы по России. Показатель достиг 55 тысяч 170 рублей.

В сентябрьском отчете Росстата предоставлены данные за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года. Исходя из них, средняя зарплата по стране увеличилась на 8,8%. Самые высокие оклады за этот период были у нефтяников (176 тысяч 628 руб.), которые увеличились на 30%. Выросла зарплата и у строителей на 18%, работников автосервисов и автосалонов – на 15%, воздушного транспорта – на 17%, бумажных и пищевых комбинатов – на 11%.

Доцент кафедры экономстатистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что оклады увеличиваются для новых специальностей. Например, сотрудники сектора связи начали получать заплату, увеличившуюся на 20-29%. Пандемия коронавируса привела к тому, что изменилось соотношение оплаты труда внутри определенной отрасли. Самая низкая дифференциация зарплат наблюдается в образовании.

Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации “Развитие человеческого капитала”, отметила, что пока сложно делать прогнозы об изменениях среднемесячной номинальной начисленной зарплаты за 2021 год. Вероятно, что этот показатель поведет себя так же, как и в минувшем году. Из-за того, что в январе мало рабочих дней, соответственно и часов, зарплата в этом календарном периоде всегда самая маленькая в году. Благодаря годовым премиям сумма увеличивается с февраля по апрель. Летом заплата тоже растет за счет отпусков и выплат дополнительных средств.

Источник: rg.ru