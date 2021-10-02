Мнение: Почему вернулся Саакашвили?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Михаила Саакашвили вернулся в Грузию. Его задержали и сейчас он находится в тюрьме в Рустави. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы – по двум уголовным делам он уже осужден заочно, еще по двум делам приговоры пока не вынесены.
Почему экс-президент Грузии вернулся? Он же не мог не понимать, что окажется в тюремной камере?
Рассчитывал, что в Грузии назрела революционная ситуация? Что низы уже не хотят жить по-прежнему, а верхи уже не могут? Что народ поднимется за него? И освободит?
Просчитался? Или новая заваруха в Грузии еще только начинается?
Фотография Михаила Саакашвили в наручниках отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет