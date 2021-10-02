 

Мнение: Почему вернулся Саакашвили?

02.10.2021, 10:44, Разное
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Михаила Саакашвили вернулся в Грузию. Его задержали и сейчас он находится в тюрьме в Рустави. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы – по двум уголовным делам он уже осужден заочно, еще по двум делам приговоры пока не вынесены.

Почему экс-президент Грузии вернулся? Он же не мог не понимать, что окажется в тюремной камере?

Рассчитывал, что в Грузии назрела революционная ситуация? Что низы уже не хотят жить по-прежнему, а верхи уже не могут? Что народ поднимется за него? И освободит?

Просчитался? Или новая заваруха в Грузии еще только начинается?

Фотография Михаила Саакашвили в наручниках  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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