Саакашвили из тюрьмы призвал жителей идти на выборы в Грузии

Задержанный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в открытом письме из тюрьмы в Рустави, где он содержится, обратился к гражданам с призывом принять участие в выборах в местные органы власти.

«Я очень хочу вас попросить пойти на выборы, чтобы не потерять ни один голос, а после их завершения вместе защищать результаты «референдума», Бывший президент добавил, что его свобода и свобода страны зависят от активности людей в ближайшие дни. «Прошу вас не дрогнуть и верить до конца, что наша победа в наших руках», – говорится в письме Саакашвили, передает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ранее в Грузии началось голосование на выборах в местные органы власти.

Жителям республики предстоит выбрать глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе и Тбилиси.

Накануне вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «в политическом плане» его партии уже якобы не существует. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили.

Между тем, в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские пардламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.