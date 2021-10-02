 

Саакашвили из тюрьмы призвал жителей идти на выборы в Грузии

02.10.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗадержанный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в открытом письме из тюрьмы в Рустави, где он содержится, обратился к гражданам с призывом принять участие в выборах в местные органы власти.

«Я очень хочу вас попросить пойти на выборы, чтобы не потерять ни один голос, а после их завершения вместе защищать результаты «референдума», Бывший президент добавил, что его свобода и свобода страны зависят от активности людей в ближайшие дни. «Прошу вас не дрогнуть и верить до конца, что наша победа в наших руках», – говорится в письме Саакашвили, передает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ранее в Грузии началось голосование на выборах в местные органы власти.

Жителям республики предстоит выбрать глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе и Тбилиси.

Накануне вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «в политическом плане» его партии уже якобы не существует. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили.

Между тем, в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские пардламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / Рейтинг престижности паспортов. Украина оказалась в числе стран, показавших самый большой прогресс за 10 лет

26.07 / Минобороны сообщило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдон»

26.08 / Объявлены цены на гибридный Renault Megane E-Tech

23.08 / Болельщики напали на футболистов в ходе матча чемпионата Франции

14.08 / Белорусские ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими в Минске

05.11 / Асеев: На Донбассе 30 тыс. “ополчения”, 200 тыс. граждан с паспортами РФ, местные, которые нас ненавидят. И вы хотите в марте 2021-го дать им право голоса?

23.05 / Лидеры стран ЕС собрались обсудить новые санкции против России

15.02 / Джонсон рассказал о тесте на COVID для посещения театров

02.09 / Ultrarêve. Ван Дамм станцевал в клипе AaRON. Видео

28.08 / Путин дал оценку поведению белорусских силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика